Carlos Coelho congratula-se com reforço do orçamento municipal da Ponta do Sol

O presidente da Assembleia Municipal da Ponta do Sol, Carlos Coelho, manifestou hoje a sua "grande satisfação" com o reforço do orçamento municipal para 2025, no valor de 5,5 milhões de euros, recentemente anunciado pelo executivo municipal liderado por Célia Pessegueiro.

Este aumento significativo destina-se a investimentos em infra-estruturas e apoio social, "reflectindo a visão estratégica da Câmara Municipal para o desenvolvimento e modernização do concelho", destacou Carlos Coelho em comunicado de imprensa.

Esta conclusão surge após a realização da Assembleia Municipal da Ponta do Sol, que teve lugar esta sexta-feira, 28 de Fevereiro, na qual a proposta foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD.

Carlos Coelho sublinhou a importância desta medida, destacando que “a decisão de reforçar o orçamento com um foco claro no apoio social e em obras estruturantes é um exemplo de responsabilidade e de uma visão de futuro que o Executivo Municipal tem vindo a consolidar”.

O presidente da Assembleia Municipal acrescentou ainda que o aumento do investimento em áreas sociais, como as bolsas de estudo e o apoio à recuperação habitacional, reflete "a sensibilidade social" do executivo camarário, "que procura não só aliviar as dificuldades das famílias, mas também garantir melhores oportunidades de estudo aos nossos jovens, independentemente das suas condições económicas”.

No que respeita às infra-estruturas, Carlos Coelho destacou os investimentos em vias municipais e no reforço da rede de abastecimento de água. “As obras de pavimentação de estradas e a construção de novos caminhos são essenciais para a melhoria da mobilidade e para o desenvolvimento económico do nosso concelho, criando melhores condições tanto para os munícipes como para as empresas locais”, sublinou.

O presidente da Assembleia Municipal elogiou ainda "o compromisso do rxecutivo com a sustentabilidade e a preservação do património cultural do concelho". “A requalificação de levadas e veredas, a recuperação de património religioso e os investimentos em projetos desportivos e de lazer para todas as gerações são um claro sinal de que a Ponta do Sol está a apostar numa abordagem integrada, que promove o bem-estar e a coesão social, ao mesmo tempo que valoriza a nossa identidade cultural", declarou.

Protesto contra limpeza da escarpa na Madalena

Carlos Coelho revelou que a Assembleia Municipal da Ponta do Sol, aprovou um voto de protesto, criticando "a forma irresponsável" com que a Direcção Regional de Estradas procedeu à limpeza da escarpa sobranceira à Lota da Madalena do Mar, "sem implementar qualquer medida de proteção para proteger a infra-estrutura".

O documento apresentado pelos membros do PS sublinha que, "embora a intervenção tenha sido necessária, não foi considerada a preservação do edifício". Além disso, menciona que a Lota, "já há muito negligenciada pelo Governo Regional, encontra-se agora completamente inutilizável".

Numa nota mais positiva o presidente enalteceu também os votos de louvor e congratulação atribuídos à atleta Jéssica Rodrigues, que se sagrou campeã mundial júnior de patinagem de velocidade no gelo, bem como o voto de congratulação ao Restaurante Audax pela sua inclusão na lista de restaurantes recomendados do Guia Michelin 2025.