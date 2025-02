Novo registo sísmico nas proximidades da Madeira

A madrugada desta quinta-feira foi palco de mais um registo sísmico de fraca intensidade ao largo da Madeira, mais precisamente a sul das ilhas Desertas.

De acordo com os sismógrafos do IPMA, o abalo foi sentido pelas 4h22 desta quinta-feira, a Sudeste da ilha do Bugio, de magnitude 1.8 na escala de Richter, mas a uma profundidade de 4 km.

Este abalo aconteceu menos de 24 horas após um outro ocorrido mais ou menos na mesma latitude, a sul de Câmara de Lobos, com intensidade 1.5 na escala de Richter e a maior profundidade, 10 km, na manhã de ontem (8h16).