Aguaceiros poderão ser de neve até quarta-feira

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado na última terça-feira, confirma-se a previsão de aguaceiros, em geral fracos, que poderão ser de neve nos picos mais altos da ilha da Madeira a partir de hoje e durante uma semana.

“Associado a uma depressão frontal, centrada a norte de Portugal Continental, em deslocamento para sul, prevê-se para hoje (quinta-feira), períodos de chuva ou aguaceiros em todo o Arquipélago da Madeira, pontualmente moderados”, começa por referir Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira. O meteorologista adianta que para amanhã (sexta-feira) e sábado são esperados “períodos de chuva em geral fraca ou muito fraca, mais provável nas regiões montanhosas e na costa norte da Madeira”. Dá ainda conta que “os aguaceiros, em geral fracos, que poderão ser de neve nos picos mais altos da ilha da Madeira, deverão manter-se até a próxima quarta-feira”.

Apesar do ‘frio de rachar’ esperado nas cotas altas, com temperaturas mínimas extremas a rondar os 0ºC nos próximos dias, esta manter-se-á amena junto da orla costeira. “No Funchal, a temperatura máxima do ar deverá variar entre 20 e 21 °C e a mínima entre 15 e 16 °C”, indica.

Além da precipitação, o vento poderá também causar constrangimento, sobretudo entre hoje e amanhã.

“Hoje (quinta-feira) e amanhã (sexta-feira), vento moderado a forte (30 a 40 km/h) de norte/noroeste, em especial nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 70 km/h”. Vento que já não deverá ser problema no fim-de-semana. “A partir de amanhã (sexta-feira) ao fim da tarde, a intensidade do vento deverá diminuir significativamente”, refere Victor Prior.