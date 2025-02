Ponta do Sol acolhe 'sunset party' integrada nas iniciativas 'Um Dia Pela Vida'

Pelas 18h30 desta quinta-feira, 27 de Fevereiro, o cais da vila da Ponta do Sol servirá de palco para uma 'sunset party', que esta integrada nas iniciativas do projecto 'Um Dia Pela Vida'. As receitas vão reconverter a favor da Liga Portuguesa Conta o Cancro.

O 'Um Dia Pela Vida' é uma iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional da American Cancer Society. No mundo, 23 Nações já fazem parte deste projecto que a nível internacional é designado por Relay For Life. Em Portugal teve início em 2005 e decorreu já em mais de 60 localidades. Nestes 20 anos, mais de 300 mil pessoas contactaram de alguma forma com este projecto e mais de 60 mil participaram ativamente com Equipas.



As iniciativas inseridas no projectos decorrerão na Madeira até ao final Março deste ano, altura em que será realizada a Festa de Encerramento.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - Conferência 'A Arte de Ilustrar: Processo Criativo com Júlio Dolbeth e Rafaela Rodrigues' na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco

11h00 e às 15h00 - A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA), da Direcção Regional de Educação, e a convite da Câmara Municipal de Santana, promove o concerto pedagógico 'A Cor do Som' no Salão Paroquial de Santana.

14h00 às 17h00 - Conferência 'Less is More: Educação de Adultos em Contexto Europeu', organizada pela DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira.

15h00 - Cerimónia de assinatura de 20 protocolos no âmbito do Associativismo Desportivo no Salão Nobre da CMF

17h00 - A Galeria de Arte Francisco Franco acolhe 'As viagens da Paz', uma exposição de fotografia de viagem de Maria da Paz Ferreira, que poderá ser visitada até 24 de Abril.

17h00 - Conferência sobre o Ano Jubilar sob o tema 'Peregrinos de Esperança' no Estádio do Marítimo



18h00 às 20h00 - Eleições Órgãos Socias Associação de Futebol da Madeira

19h30 - Festa dos Compadres em Santana



Agenda Política

10h00 - Iniciativa política PSD no Centro de Saúde da Nazaré;

10h00 - Iniciativa política CDS-PP no Pico dos Barcelos;

11h30 - Iniciativa política Bloco de Esquerda na Travessa do Tanque;

11h30 - Iniciativa política da Iniciativa Liberal no Restaurante Miradouro da Caldeira;

18h00 - Iniciativa política da CDU na Rua João de Deus;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Fevereiro e Dia Internacional do Urso Polar:

1500 - Nasce o humanista João de Castro, autor das "Décadas", governador e vice-rei da Índia.

1510 - Afonso de Albuquerque conquista Goa.

1939 - O Reino Unido e a França reconhecem a ditadura do general Francisco Franco, em Espanha.

1961 - Exilado no Brasil, o general Humberto Delgado contesta, em público, a política colonial de Oliveira Salazar.

1996 - Lançamento do vídeojogo Pokémon, um dos franchising globalmente mais bem sucedidos, no Japão.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, envia para Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização preventiva do contrato individual de trabalho na Administração Pública.

2008 - O Reino Unido é abalado pelo sismo mais forte dos últimos 25 anos, com uma magnitude de 5,3 graus na escala aberta de Richter.

2017 - O filme "Moonlight" vence o Óscar de Melhor Filme, numa cerimónia em que "La La Land" conquistou seis estatuetas, incluindo Melhor Realizador e Melhor Atriz.

