Projecto 'Um Dia Pela Vida' promove 'Sunset Party' na Ponta do Sol

O cais da vila da Ponta do Sol acolhe esta quinta-feira, 27 de Fevereiro, uma 'Sunset Party' integrada nas iniciativas do Projecto 'Um Dia Pela Vida', que decorre desde Outubro no concelho.

O evento terá início pelas 18h30, sendo que as receitas reverterão a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

O Projecto 'Um Dia Pela Vida' resulta de um programa Internacional da American Cancer Society, desenvolvido em Portugal pela LPCC e tem por objectivos informar, educar e apoiar as comunidades locais para a sensibilização relativamente ao cancro e, em simultâneo, angariar fundos para os programas de prevenção, sensibilização e outras actividades desenvolvidas pela Liga.

Mais de 30 nações de todo o Mundo fazem parte do projecto que, a nível internacional, é designado por ‘Relay For Life’. 'Um Dia Pela Vida' representa a esperança de que aqueles que foram levados pelo cancro não serão esquecidos, que aqueles que o estão a combater serão apoiados e que um dia o cancro será vencido.

As iniciativas inseridas no projectos decorrerão na Madeira até ao final Março de 2025, altura em que será realizada a Festa de Encerramento.