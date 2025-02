Orçamento da Ponta do Sol será reforçado em 5,5 milhões de euros

O Orçamento da Câmara Municipal da Ponta do Sol, para este ano, vai sofrer um reforço de 5,5 milhões de euros, destinados a apoios sociais e as obras estruturais no concelho. A proposta aprovada por maioria na reunião de Câmara partiu da presidente Célia Pessegueiro, após a revisão do orçamento para 2025 e a inclusão do saldo de gerência do ano anterior.

A proposta contou com 3 votos a favor do PS e 2 abstenções do PSD, sendo que agora o orçamento segue para discussão na Assembleia Municipal, que se realizará hoje, pelas 19 horas, no Salão Nobre do Município da Ponta do Sol.

"O executivo municipal assume como prioridade o aumento do apoio social, com uma verba de 363 mil euros, o dobro do valor inicialmente previsto. Este montante inclui 150 mil euros para a recuperação de habitações, devido aos atrasos nos apoios nacionais do 1.º direito", indica nota à imprensa. "A Câmara terá de intervir para resolver situações mais urgentes que não podem esperar pelo IRHU nem pelos apoios regionais que nunca chegam", afirmou a presidente Célia Pessegueiro.

Está ainda previsto um investimento de 95 mil euros em bolsas de estudo para o ensino superior, com a revisão dos escalões, o que permitirá chegar a mais alunos e com valores mais elevados.

Além disso, 1,6 milhões de euros destinam-se à beneficiação de vias municipais, incluindo a construção de caminhos e a pavimentação de várias estradas. A Câmara investirá ainda 315 mil euros na melhoria das redes de saneamento e 200 mil euros na construção de novos reservatórios de água potável.

"Outros investimentos incluem a requalificação do campo municipal (200 mil euros), a construção de um Complexo de Padel (150 mil euros) e o projeto da NAVE Desportiva na Madalena (30 mil euros). A Câmara investirá também cerca de 69 mil euros na requalificação de veredas e levadas, e 420 mil euros em projetos de lazer e desporto, como os programas ‘Ponta do Sol Com Vida’, ‘Turismo Intergeracional’ e ‘Campo de Férias’", indica.

Serão também investidos 420 mil euros na construção de um parque infantil na Vila da Ponta do Sol, a requalificação dos parques de estacionamento cobertos e a aquisição de uma viatura pesada para a recolha de RSU.

“A prioridade do Município da Ponta do Sol é melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, promovendo um desenvolvimento sustentável e integrado em todo o concelho, com o envolvimento das diversas entidades locais”, concluiu a autarca.