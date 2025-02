'As Viagens da Paz' para conhecer na Galeria de Arte Francisco Franco

A Galeria de Arte Francisco Franco acolhe, a partir de quinta-feira, a exposição 'As viagens da Paz', uma exposição de fotografia de viagem de Maria da Paz Ferreira, que poderá ser visitada até 24 de Abril. A inauguração está marcada para esse dia, 27 de Fevereiro, pelas 17 horas.

"Maria da Paz Ferreira nasceu no Funchal em 1934 e faleceu em 2024. Foi professora de Francês na Escola Jaime Moniz e na Escola da APEL. Realizou várias viagens desde a década de 90, primeiro em formação e, depois, com caráter mais turístico, tendo procedido ao registo das mesmas através da fotografia analógica", explica nota enviada à imprensa.

A selecção de fotografias documentam e capturam a paisagem, as pessoas, as culturas, a história, as tradições, a arquitetura, os pontos de referência.