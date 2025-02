Ponta do Sol homenageia Jéssica Rodrigues e diz que é "um exemplo a seguir"

O Município da Ponta do Sol prestou, hoje, uma homenagem a Jéssica Rodrigues, jovem patinadora natural do concelho que recentemente se sagrou campeã mundial júnior de patinagem de velocidade no gelo.

A cerimónia contou com a presença de antigos treinadores de Jéssica, que acompanharam a atleta desde os seus primeiros passos no desporto no CTM Ponta do Sol, clube que representou durante 7 anos, mais precisamente entre 2010 e 2017.

Aos 18 anos, Jéssica Rodrigues alcançou um feito histórico para Portugal, tornando-se a primeira atleta nacional a conquistar um título mundial nos desportos de inverno. A vitória aconteceu no passado dia 9 de Fevereiro de 2025 em Collalbo, Itália.

A presidente do Município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, durante o seu discurso, sublinhou o enorme orgulho de todo o concelho pela conquista da Jéssica.

Hoje, não enaltecemos apenas a vitória de uma atleta, mas também a força e o impacto que o desporto tem na formação dos nossos jovens. O caminho da Jéssica é o exemplo claro de como o desporto, aliado à dedicação e à paixão, pode abrir portas e transformar vidas”. Célia Pessegueiro

A presidente destacou ainda o papel fundamental do desporto na formação dos mais jovens, frisando os valores que são transmitidos, como a disciplina, a perseverança e o espírito de equipa.

O desporto é uma escola de vida, onde se aprende a lidar com desafios, a ser resiliente e a valorizar o esforço colectivo". Célia Pessegueiro

Célia Pessegueiro aproveitou o momento para enaltecer o trabalho realizado pelo CTM Ponta do Sol, destacando a importância do clube na formação de jovens atletas, que se tem traduzido em muitas conquistas nas diversas modalidades.

O CTM Ponta do Sol tem se afirmado, ao longo dos anos, como um clube de referência na Região em várias modalidades. O trabalho desenvolvido pelos dirigentes e treinadores e a dedicação de todos os envolvidos no clube são fundamentais para que tenhamos jovens como a Jéssica, que, com o seu talento e esforço, alcançam feitos como este que nos enchem de orgulho”. Célia Pessegueiro

A presidente também destacou que, além de ser uma campeã mundial, a Jéssica tornou-se uma referência para os jovens do concelho da Ponta do Sol e não só, referindo mesmo que “hoje, ela é um exemplo a seguir para os mais jovens, mostrando-lhes que é possível alcançar grandes objectivos com empenho e paixão pelo que se faz".

A Jéssica não é apenas uma atleta de sucesso, é também uma fonte de inspiração para todos os que sonham em conquistar os seus próprios desafios”. Célia Pessegueiro

A cerimónia foi repleta de momentos de grande emoção, culminando com a entrega de um voto de louvor e outras lembranças com gravação da data do título, como forma de reconhecimento do concelho pela sua conquista histórica.

O Município da Ponta do Sol reforça o seu compromisso com o apoio à formação dos jovens através do desporto, que se assume como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de valores fundamentais para a construção de cidadãos mais comprometidos e resilientes.