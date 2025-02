Oitava edição do Ponta do Sol Cup arranca a 28 de Fevereiro

O Ponta do Sol Cup está de regresso para oitava edição entre os dias 28 de Fevereiro e 3 de Março, no Campo Municipal da Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas. Este ano, o torneio de futebol jovem, que tem já créditos bem firmados no panorama regional, contará com a participação de 50 equipas, numa festa do futebol que irá juntar mais de 750 atletas e mais 100 treinadores ou dirigentes ligados a essas equipas.

Durante a conferência de apresentação do torneio, que decorreu esta tarde no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ponta do Sol, a presidente da edilidade, Célia Pessegueiro, destacou que “o município reconhece o papel essencial do desporto, especialmente na formação de crianças e jovens. Por esta razão temos investido de forma estratégica no desporto, com foco nessas faixas etárias, e estamos sempre empenhados em apoiar iniciativas como esta, onde a competição saudável acontece num ambiente de festa e diversão e que incentivam e promovem a prática desportiva junto da comunidade com vista a uma maior e melhor qualidade de vida”.

São estas as razões que justificam um apoio municipal que, este ano, se traduz num valor superior a 14 mil euros, que tem como objetivo suportar parte das despesas na organização deste grande torneio de futebol jovem que trará até ao Campo Municipal da Ponta do Sol centenas de visitantes.

“Para além do apoio ao desporto e aos seus benefícios, este torneio é também uma boa forma de projetar o concelho e de dinamizar o comércio local, sendo ainda de destacar que este torneio tem a particularidade de se realizar de forma descentralizada”, sublinha a autarca.

Durante a conferência de imprensa, que se iniciou com a assinatura do protocolo entre o Município e a Associação Desportiva Pontassolense, foi também anunciado que o padrinho desta edição do Ponta do Sol Cup será o jogador Lucas França, guarda-redes brasileiro que atualmente representa o C. D. Nacional.

Célia Pessegueiro acredita que será “mais uma edição de grande sucesso do Ponta do Sol Cup, torneio que é hoje uma referência no desportivismo e no fair-play da modalidade na Região. São quatro dias de muita festa, muitos golos e festejos e, certamente, com uma grande afluência de visitantes no concelho da Ponta do Sol”.

Esta 8.ª edição do Ponta do Sol Cup conta com três escalões (traquinas sub-9, benjamins sub-11 e infantis sub-13), num total de 50 equipas, sendo 44 regionais e 6 nacionais. São esperados mais de 750 atletas e mais de 100 treinadores ou dirigentes ligados a essas equipas. Sem esquecer uma equipa com mais de 50 voluntários que tornam possível a realização deste torneio.