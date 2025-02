EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol assinalou Dia Europeu do 112

A EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol assinalou o Dia Europeu do 112, promovendo uma acção de sensibilização e esclarecimento sobre o uso correcto do número de emergência.

A acção foi coordenada pela Delegada de Segurança, Adriana Ferreira e o coordenador da Prevenção Rodoviária, Luís Gomes em parceria com a esquadra da Ponta do Sol, e teve como objectivo "sensibilizar alunos, pessoal docente e não docente sobre a importância do 112 e as regras de utilização deste número de emergência", explicou Rosa Luísa Gaspar, directora da escola.

A iniciativa aconteceu, no passado dia 20 de Fevereiro, e tendo como público-alvo a comunidade escolar, a sensibilização foi dinamizada pelo agente principal Agostinho Campanário, que falou sobre a importância do 112, as regras de uso e o impacto negativo das chamadas falsas na prestação de serviços de emergência.

"Este foi um exemplo bem-sucedido de como se pode promover a consciencialização sobre a importância do número 112 e ajudar as crianças e jovens a aprenderem desde cedo a usar corretamente este serviço em caso de emergência", referiu a directora, acrescentando também um agradecimento especial à esquadra da Ponta do Sol pela disponibilidade.