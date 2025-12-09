Documentos do PIDDAR recebem aprovação Conselho Económico e da Concertação Social da Madeira

O Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira (CECS-RAM) deliberou, na última sexta-feira, por unanimidade, a aprovação dos pareceres referentes à proposta do PIDDAR 2026 e ao Relatório de Execução do PIDDAR 2024, apresentados em plenário.

A sessão contou com a exposição da proposta para 2026 pela presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, Maria João Monte, que participou em representação do Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas.

A responsável apresentou os principais conteúdos do documento, prestou esclarecimentos e recolheu contributos e recomendações dos conselheiros.