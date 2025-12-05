“Madeira mais dinâmica e socialmente mais justa”

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destacou, hoje, que o Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE) “tem permitido que muitos madeirenses passem de desempregados a empreendedores, fortalecendo a economia regional e promovendo inclusão social”. Paula Margarido presidiu a cerimónia de assinatura de contratos com cinco novos empreendedores, ao abrigo deste instrumento público que apoia pessoas desempregadas a tornarem-se promotoras dos seus próprios negócios.

Na ocasião foram apresentados cinco projectos que agora ganham um apoio financeiro do IEM, num investimento global superior a 150 mil euros. "São iniciativas com percursos e histórias diferentes, mas com um objetivo comum: criar valor, gerar emprego e fortalecer o tecido económico local", aponta nota à imprensa.

Entre os novos empreendedores encontra-se André de Oliveira Alves, que abrirá um espaço especializado em produtos de pastelaria e confeitaria, com destaque para coxinhas e salgados de inspiração brasileira. O projecto cria dois postos de trabalho e conta com um apoio de 50.508 euros.

Na área do turismo, Rui Nuno Rodrigues Luís lançará a marca Vamilhá, dedicada à organização de passeios de jipe personalizados e caminhadas, com um apoio de 28.365 euros para a criação do seu próprio posto de trabalho.

A vertente artesanal é trazida por Carla Sofia Figueira da Silva Branco Camacho, com a marca Moodbags, dedicada à confecção artesanal de bolsas e acessórios, comercializados sobretudo em canais digitais. Este projecto beneficia de um apoio de 18.050,16 euros.

No sector automóvel, Celso Gabriel Pereira dos Santos iniciará um serviço móvel de reparação e manutenção de veículos, deslocando-se directamente a particulares e empresas. O investimento público atribuído é de 28.365 euros.

Por fim, Élvio Gaspar Ferreira dedicará a sua actividade à área da eficiência energética, com a comercialização de sistemas fotovoltaicos, soluções de armazenamento, sistemas híbridos e serviços de consultoria. Este projecto conta com um apoio de 28.396,84 euros.

A secretária regional destacou que estes contratos representam “muito mais do que apoios financeiros: representam confiança no talento madeirense, oportunidades para quem quer recomeçar e o compromisso do Governo em criar condições para que todos possam construir o seu próprio caminho”.

Já o presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia, sublinhou, por seu turno, que “cada um destes projectos nasce de uma ideia, mas também de muita coragem”. E acrescentou: “O papel do IEM é estar ao lado das pessoas em todas as fases — do desenho do projeto à sua concretização — para que quem tem vontade de arriscar não fique para trás por falta de apoio técnico ou financeiro. Quando um negócio destes ganha raízes, ganhamos todos: ganha a família, ganha a comunidade e ganha a Madeira”.