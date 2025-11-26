Miguel Castro contesta eficácia da concertação social

O líder do CH questionou o presidente do Governo Regional sobre os resultados da concertação social perguntando qual "o sucesso dos encontros".

Para Miguel Castro não importa "o número de reuniões" mas, sim, o que produziram.

"Temos de traduzir diálogo em melhoria das condições de trabalho" e pergunta quantos acordos foram conseguidos.

Miguel Castro também defende que seja aplicado o subsídio de insularidade aos trabalhadores do sector privado.