Miguel Castro contesta eficácia da concertação social
O líder do CH questionou o presidente do Governo Regional sobre os resultados da concertação social perguntando qual "o sucesso dos encontros".
Para Miguel Castro não importa "o número de reuniões" mas, sim, o que produziram.
"Temos de traduzir diálogo em melhoria das condições de trabalho" e pergunta quantos acordos foram conseguidos.
Miguel Castro também defende que seja aplicado o subsídio de insularidade aos trabalhadores do sector privado.