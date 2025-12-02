Seis projectos distinguidos pelo impacto económico, social e ambiental

Seis iniciativas empresariais foram distinguidas na Gala do Empreendedor está terça-feira, 2 de Dezembro, numa cerimónia que reconheceu projectos de diferentes sectores pela sua capacidade de gerar emprego, inovar e contribuir para o desenvolvimento local e regional.

A BioFernandes, sediada em Santa Cruz e promovida por Bruno Emanuel Gouveia Fernandes, foi distinguida com o Prémio ‘+ Sustentabilidade’ pelo compromisso com a redução do impacto ambiental e pela adopção de boas práticas ecológicas. A capacidade de criação de postos de trabalho pesou igualmente na decisão.

O C.R.A. Madeira – Centro de Reparação Automóvel, da responsabilidade dos empresários Lisandro Tito da Silva Câmara e António Magno Figueira da Silva, venceu o Prémio ‘+ Longevidade’ pela evolução do negócio, pela relevância crescente no sector e pelo aumento da empregabilidade.

O galardão ‘Empreendedor 55+’ foi entregue a João Batista Moniz de Jesus, que iniciou, aos 63 anos, uma actividade de manutenção e reparação de imóveis. A distinção destacou a sua capacidade de reinvenção, a aposta em métodos inovadores e a criação de postos de trabalho.

O restaurante Essência do Atlântico, situado na Calheta e gerido por Marlene Oliveira e Zane Costa, foi reconhecido com o Prémio ‘+ Impacto Local’ pela criação de emprego num concelho com menos de 15 mil habitantes. A valorização de produtos locais, nomeadamente peixe e marisco, contribuiu igualmente para a distinção.

A designer Francisca Rodrigues Inácio, que abriu o seu atelier com apoio do IEM, foi premiada com o Prémio ‘+ Ofícios com Alma’ pela capacidade de preservar e actualizar ofícios tradicionais, aliando identidade cultural e inovação. A criação de emprego no sector criativo foi também determinante.

A empresa Formação Alternativa, liderada por Gil Rodrigues, foi distinguida com o Prémio ‘+ Emprego’ pelo contributo significativo para a criação de emprego qualificado. Após iniciar o projecto na sequência de uma situação de desemprego, o empresário gerou 11 postos de trabalho, com destaque para contratos estáveis e inclusão de públicos vulneráveis.

As distinções contemplaram projectos apoiados pelo Programa CRIEE do Instituto de Emprego da Madeira para a criação de empresas e emprego.