Governo recusa comentar escutas mas admite Conselho de Ministros sobre Justiça

O ministro da Presidência recusou-se hoje a comentar as escutas divulgadas na quarta-feira relacionadas com a Operação Influencer, mas admitiu que "em breve" o Governo poderá ter um Conselho de Ministros com matérias de Justiça.

António Leitão Amaro foi questionado no final do Conselho de Ministros sobre a divulgação pela revista Sábado de um resumo de transcrições de escutas que envolvem o anterior primeiro-ministro António Costa no âmbito da Operação Influencer, investigação do Ministério Público sobre a instalação de um centro de dados em Sines, que levou à sua demissão da chefia do Governo, em novembro de 2023.

"Não tenho nada a dizer sobre escutas, nada mesmo, acho que o 'briefing' do Conselho de Ministros não é o sítio adequado para esse efeito, porque não houve nenhuma discussão sobre isso", afirmou.

Perante a insistência dos jornalistas no tema, Leitão Amaro voltou a dizer não querer comentar "nem o conteúdo, nem a divulgação das escutas" por um órgão de comunicação social.

"Neste Conselho de Ministros, não. Talvez, em breve, tenha alguma coisa numa conferência de imprensa do Conselho de Ministros para dizer sobre justiça, mas não é hoje. Hoje não é o dia", afirmou.

"Hoje é o dia para falar de digitalização, de retorno de estrangeiros em situação ilegal, agricultura, ambiente, infraestruturas", afirmou, referindo-se aos diplomas aprovados na reunião de hoje do Conselho de Ministros.