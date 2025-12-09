Sporting perde em Munique após ter estado em vantagem

O Sporting perdeu hoje em casa do Bayern Munique por 3-1, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, o qual ainda esteve em vantagem.

Um golo na própria baliza de Kimmich, aos 54 minutos, ainda permitiu à equipa 'leonina' sonhar com um triunfo na Baviera, mas o mesmo durou apenas 12 minutos, quando Gnabry igualou para os alemães, aos 65, tendo Lennart Karl, aos 69, e Jonathan Tah, aos 77, completado a reviravolta no marcador.

Com esta derrota, o Sporting cai para já para o nono lugar, com 10 pontos, ficando assim fora da zona de apuramento direto para os oitavos de final, enquanto os germânicos chegam provisoriamente ao segundo lugar, com 15 pontos, os mesmos do líder Arsenal, que ainda vai cumprir o seu jogo nesta ronda.