Uma passageira de 76 anos perdeu os sentidos, esta manhã, quando o autocarro em que seguia circulava no Caminho de Santo António.

A vítima acabou por recuperar, mas, por precaução, foi transportada ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O alerta foi dado cerca das 9h30.