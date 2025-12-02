Passageira perde os sentidos em autocarro no Funchal
Idosa de 76 anos recuperou, mas foi levada ao hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses
Uma passageira de 76 anos perdeu os sentidos, esta manhã, quando o autocarro em que seguia circulava no Caminho de Santo António.
A vítima acabou por recuperar, mas, por precaução, foi transportada ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
O alerta foi dado cerca das 9h30.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo