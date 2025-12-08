'Uma batalha após a outra' com nove nomeações nos Globos de Ouro

O filme "Uma batalha após a outra", o mais recente de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio, teve nove nomeações para os Globos de Ouro, em que o ator Wagner Moura é o primeiro brasileiro a ser nomeado.

Segundo a organização dos prémios, entre as nove candidaturas do filme de Paul Thomas Anderson estão as categorias de melhor filme, melhor realizador, melhor actor principal (Leonardo DiCaprio) e atriz principal (Chase Infinity).

Nesta 83.ª edição dos Globos de Ouro, Wagner Moura é nomeado para a categoria de Melhor Papel em Drama pela sua participação no filme "O agente secreto", de Kleber Mendonça filho, tornando-se o primeiro ator brasileiro a ser indicado para este prémio.

Segundo a Variety, "a nomeação marca um momento histórico para a representação brasileira nos Globos de Ouro, onde artistas do país têm sido historicamente ignorados nas principais categorias de atuação".

O reconhecimento de Moura surge "após sua vitória histórica no Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque, onde se tornou o primeiro ator latino a ganhar o prémio de melhor ator" na sua "aclamada atuação naquele 'thriller' político" no qual "demonstra a mistura característica do ator de contenção e volatilidade", acrescenta a Variety.

A nomeação de "Uma batalha após a outra" em nove categorias dá à Warner Bros. uma vitória, após o acordo de aquisição da produtora pela Netflix, anunciado na sexta-feira, num total de 72 bilhões de dólares.

Imediatamente após o filme de Anderson ficou "Valor sentimental", de Joachim Trier, um drama familiar norueguês sobre uma família de cineastas, com oito nomeações, seguido pelo 'thriller' "Pecadores", o aclamado sucesso de vampiros de Ryan Coogler.

As oito indicações de "Valor Sentimental" incluíram nomeações para quatro dos seus atores: Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

Entre as sete nomeações de "Pecadores" constam a de bilheteira, Melhor Ator para Michael B. Jordan e para Ryan Coogler como realizador.