Grupo parlamentar do PSD Madeira reúne com Paula Margarido

O grupo parlamentar do PSD Madeira desloca-se esta terça-feira ao concelho de São Vicente para uma reunião de trabalho com a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, no âmbito da análise aprofundada ao Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026.

Segundo nota à imprensa, "esta iniciativa integra o esforço de avaliação sectorial que o PSD tem vindo a desenvolver com as diversas áreas governativas, com vista a assegurar uma leitura responsável das políticas públicas propostas para o próximo ano".



Diz ainda que "a reunião permitirá ao grupo parlamentar examinar as prioridades orçamentais afectas à inclusão social, ao emprego e às políticas de juventude - três domínios que assumem particular relevância num contexto marcado por desafios económicos e sociais exigentes, bem como pela necessidade de reforçar mecanismos de apoio às famílias, de qualificação dos trabalhadores e de criação de oportunidades para os jovens madeirenses".



"Para o PSD Madeira, as políticas desta Secretaria são decisivas para a coesão social e para a mobilidade económica ascendente, razão pela qual exigem uma análise fina da capacidade de execução das medidas previstas, da adequação dos instrumentos de apoio e do seu impacto real nas comunidades. O contacto directo com a tutela permitirá esclarecer linhas de investimento, identificar eventuais constrangimentos e compreender a articulação entre os programas existentes e os objectivos estratégicos definidos para 2026", acrescenta.

Poe fim, refere que "a deslocação a São Vicente constitui, assim, mais uma etapa do trabalho preparatório que antecede a discussão parlamentar do Orçamento, reforçando o compromisso do grupo parlamentar do PSD com uma avaliação séria, tecnicamente sustentada e orientada para a defesa do interesse regional, particularmente no que toca ao reforço das políticas de inclusão, dinamização do emprego e valorização da juventude".



