"Queríamos segurar a vitória, mas não foi possível", diz Tiago Margarido

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse que a equipa queria segurar a vitória diante do Benfica, "mas não foi possível". Ainda assim, sente-se "extremamente orgulhoso".

Conseguimos, durante o jogo todo, criar desconforto no Benfica. Portanto, eu, enquanto treinador desta equipa, sinto-me extremamente orgulhoso. Obviamente, queríamos segurar a vitória, mas não foi possível. Trabalhámos até onde foi possível. Fizemos o melhor que conseguimos, até onde foi possível. Portanto, estou muito orgulhoso dos meus jogadores". Tiago Margarido

Em conferência de imprensa após o jogo do Nacional-Benfica, o treinador dos alvi-negros disse ainda que "o jogo correu dentro daquilo que era expectável" e que o Benfica "um adversário com grande qualidade".

O jogo correu dentro daquilo que era expectável. Obviamente que, jogando contra uma grande equipa como o Benfica, com um grande investimento, é difícil assumirmos as rédeas do jogo, porque estamos a falar de um adversário com grande qualidade". Tiago Margarido

E acrescentou: "Mas, os jogadores foram exímios a cumprir o plano de jogo e a verdade é que conseguimos chegar ao golo através de uma pressão alta, após um lançamento do Benfica. Portanto, muito satisfeito com aquilo que foi o foco no pormenor dos jogadores".

Margarido concluiu que, "no somatório do jogo, o Benfica tem uma vitória justa". No entanto, não tem como "não ficar orgulhoso" da sua equipa.

O Nacional perdeu frente ao Benfica por 1-2, numa partida que teve lugar, hoje, no Estádio da Madeira.