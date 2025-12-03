Grupo Pestana: "Continuamos a investir fortemente na Madeira"

A M. & J. Pestana – Sociedade de Turismo da Madeira, S.A., principal empresa do Grupo Pestana na Região, foi distinguida como Maior e Melhor Empresa da Madeira na cerimónia das 500 Maiores e Melhores Empresas, realizada no Terreiro do Savoy Palace. O administrador Paulo Prada afirmou que a distinção reflecte “os excelentes resultados de 2024” e o peso decisivo do grupo no turismo regional.

“A M. & J. Pestana é a sociedade do grupo que detém e explora mais hotéis na Madeira. A hotelaria tem crescido enormemente nos últimos anos, tal como o Grupo Pestana, e é natural que estes resultados façam da empresa a maior e também a melhor na área”, afirmou.

Com 54 anos de presença na Região, o Grupo Pestana mantém na Madeira cerca de 30% do seu negócio global, distribuído por 17 unidades hoteleiras, promoção imobiliária, indústria e pela Cervejeira da Madeira. “Continuamos a investir fortemente na Madeira. Temos cerca de 1500 colaboradores e, apesar da nossa expansão internacional, a base do grupo continua a ser aqui”, sublinhou.

Paulo Prada considera que a economia regional “está melhor do que nunca”, impulsionada pelo turismo. “Desde o fim da pandemia que o sector tem crescido continuamente. Não será para sempre, poderá haver um ligeiro abrandamento em 2026, mas a Madeira continua num excelente momento e deve aproveitá-lo.”

O administrador deixou, contudo, alertas: a escassez de mão-de-obra é hoje o maior desafio do sector. “Temos imensa dificuldade em recrutar e em manter. Temos feito um grande esforço para reter as melhores pessoas: durante a pandemia mantivemo-las, pagamos 16 remunerações, damos dois prémios anuais. Mas recrutar é difícil, sobretudo porque temos de assegurar alojamento, tanto no Porto Santo como já na Madeira.”

Prada destacou ainda a importância crucial dos trabalhadores imigrantes. “São absolutamente essenciais. Sem eles não teríamos mão-de-obra para servir, cozinhar, assegurar a limpeza. A actividade hoteleira é para pessoas, mas feita por pessoas, e sem estes profissionais teríamos enorme dificuldade em funcionar.” O grupo integra actualmente “dezenas de nacionalidades, europeias, africanas e outras”.

O administrador concluiu agradecendo o reconhecimento, sublinhando que a distinção é “especialmente importante na terra que viu nascer o grupo e onde continuamos a ter raízes profundas”.