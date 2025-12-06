Primeira 'Expo Natal' no Porto Santo reúne 48 empresas

A Expo Natal Porto Santo, que se organiza este ano pela primeira vez, sob organização da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) no Pavilhão Multiusos da ilha, foi inaugurado hoje, decorrendo até ao dia 14, num evento que tem 80 stands de 48 empresas participantes.

Apoiado pelo Governo Regional da Madeira e pela Câmara Municipal do Porto Santo, o evento juntou dezenas de adultos, mas sobretudo crianças, que a sua época assim o pede, mesmo porque o Pai Natal tinha hora prevista de chegada ao recinto. E assim foi, a bordo de uma 'charrete' puxada por um cavalo.

Na abertura do evento, o presidente da direcção da AICTPS, José António Castro, acredita que a iniciativa é de tal forma inédita que "mais concelhos da Região Autónoma da Madeira deveriam copiar, plagiar, se quiserem, este evento", atirou. "Não ficamos atrás de ninguém, porque viver no Porto Santo já é ser resiliente. Nós somos resilientes", reforçou.

Aos porto-santenses disse: " Querida comunidade do Porto Santo, é com enorme satisfação que damos hoje início à primeira Expo Natal Porto Santo. Um marco histórico para a nossa ilha. Pela primeira vez, o Porto Santo acolhe um evento natalício desta dimensão. Algo que há muito era desejado, mas só agora se torna realidade. Graças ao esforço conjunto de todos, hoje temos aqui, que irão poder visualizar, 48 empresas, 80 stands, na qual 7 da Madeira, 7 do Porto Santo, 12 agricultores, um escultor e depois também temos os restantes que foram escolhidos para estarem aqui, que são os artesãos. Temos também um restaurante. E nós não podíamos esquecer a formação profissional que está a existir no Porto Santo."

Quanto à oferta disponível nestes 9 dias de exposição, que transforma o Pavilhão Multiusos o centro da actividade pré-natalícia, com 5 horas de portas abertas todos os dias, José António Castro disse que "dentre os produtos que o Porto Santo hoje tem demonstrado e tem divulgado ao longo do ano, estão as iguarias, são a formação profissional" E prometeu: "Enquanto eu estiver à frente desta associação, a formação profissional é a ponte essencial e primordial para estar juntamente com eles."

O dirigente atirou ainda elogios envolto em crítica. "A nossa ilha, apesar de pequena, tem uma alma enorme, como todos nós sabemos", mas acrescentou, "contudo, durante muitos anos, a dinamização do Natal no Porto Santo foi limitada. Faltando um momento que reunisse a nossa comunidade, os expositores, todos os empresários locais, os que estão e os que não estão cá, que não podem estar presentes", lamentou, antes de concluir: "Promove-se o comércio local, valoriza-se os nossos talentos. E é isso que vamos ver aqui."

Em representação do Governo Regional, a secretaria regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, endereçou algumas palavras aos presentes, frisando o Porto Santo é feito de "gente resiliente, muito capaz, que tal como o Sr. presidente (da AICTPS) disse, consegue transformar a dificuldade em oportunidade".

"E, por isso, contem sempre com o Governo Regional para continuar a promover o destino Porto Santo para além da praia, mas também com empresas, para que assim possamos ter riqueza para combater a pobreza", prometeu a governante. "E deixo aqui, por isso mesmo, um grande abraço de estima e consideração do Sr. Presidente do Governo Regional a todos vós e em especial ao Dr. José António Castro, por esta extraordinária iniciativa, a primeira Expo Natal do Porto Santo".

Um evento, lembrou, que "conta com 80 stands e 48 empresas, onde nós vamos ver aquilo que de mais bonito há em termos de iguarias, de outros bens tão bonitos que o Porto Santo tem para disponibilizar a todos nós, a quem cá reside, a quem visita, a quem está na ilha ao lado e olha para o Porto Santo, não como é que eles estão do outro lado da ilha, não, somos todos a mesma região. Contem sempre com o Governo Regional", concluiu.