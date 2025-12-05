Paula Margarido anuncia revisão do Voluntariado Juvenil e desafia Casa do Voluntário a realizar estudo regional em 2026

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, afirmou hoje que Portugal continua a ser “um dos países com menos voluntários”, defendendo a necessidade de reforçar políticas de estímulo à participação cívica, sobretudo entre os jovens. A governante falava no X Encontro de Voluntários da Região, onde anunciou mudanças no Regulamento do Voluntariado Juvenil e lançou um repto à Casa do Voluntário para a elaboração de um estudo regional.

Paula Margarido confirmou que o Governo Regional vai avançar, por via de portaria, com a revisão do enquadramento do voluntariado juvenil, alinhando-o com orientações nacionais e com a estratégia regional de inclusão. O novo regulamento prevê benefícios concretos para atrair mais jovens, incentivando-lhes a iniciar cedo práticas de voluntariado e a mantê-las ao longo da vida. “Queremos jovens que continuem, aos 20, 30, 40 e 50 anos, a ter uma intervenção solidária constante”, afirmou.

Um dos momentos centrais da intervenção foi o desafio lançado à Casa do Voluntário: a realização, em 2026, de um estudo de caracterização do voluntariado na Madeira. O objectivo é identificar quem são os voluntários da Região, quais as faixas etárias mais activas, que áreas despertam maior interesse e que lacunas persistem. “Precisamos de saber onde estamos para saber onde queremos chegar. Este estudo é essencial para aperfeiçoar as políticas públicas e atrair mais pessoas para o voluntariado”, sublinhou.

A governante salientou que este trabalho deverá envolver várias entidades, incluindo a Universidade da Madeira, numa articulação em rede assente na coesão social e na colaboração entre parceiros públicos, académicos e do sector solidário. “Só com uma visão integrada e partilhada conseguiremos construir respostas eficazes e sustentáveis”, disse.

Numa nota pessoal, Paula Margarido recordou que faz voluntariado desde criança e que essa prática marcou profundamente o seu percurso. Defendeu que o estímulo ao voluntariado juvenil é determinante para formar cidadãos mais completos, com valores sólidos e sentido de comunidade. “O voluntariado transforma quem dá e quem recebe. É essa cultura que queremos fortalecer na Madeira”, disse.

A secretária regional concluiu reafirmando que o estudo, a revisão legislativa e o reforço das parcerias serão passos decisivos para aumentar a participação voluntária e consolidar uma Região mais solidária e atenta aos que mais precisam.