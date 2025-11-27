Grupo Parlamentar do PSD reúne com secretária regional da Saúde e Proteção Civil

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira desloca-se hoje ao concelho da Ribeira Brava para uma reunião com a secretária regional da Saúde e Proteção Civil, "na sequência da apresentação do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026", frisando que "esta iniciativa insere-se no processo de análise aprofundada das áreas governativas com maior impacto na qualidade de vida dos cidadãos e na capacidade de resposta do sistema público".

A reunião com Micaela Freitas "permitirá aos deputados do PSD avaliar as prioridades orçamentais definidas para o setor da saúde, desde o reforço dos cuidados primários à modernização tecnológica, bem como as medidas previstas para consolidar os instrumentos de proteção civil num contexto em que a prevenção, a preparação e a resiliência continuam a assumir relevância estratégica para a Região", informam.

Desta feita, o Grupo Parlamentar do PSD sublinha que, "após a apresentação do Orçamento, é essencial proceder a uma leitura rigorosa das necessidades do setor, articulando recursos, investimentos e soluções operacionais que garantam estabilidade, previsibilidade e proximidade no serviço público de saúde. Este contacto direto com a tutela permitirá clarificar o alcance das medidas propostas, identificar eventuais constrangimentos e assegurar que as opções orçamentais respondem de forma equilibrada às exigências atuais e futuras", justifica esta reunião.

E termina frisando que "a deslocação à Ribeira Brava marca, assim, mais um passo no esforço de escrutínio responsável que o PSD tem vindo a desenvolver, reafirmando o compromisso com uma análise séria e orientada para a proteção do interesse regional, num domínio tão sensível como é o da saúde e da proteção civil".