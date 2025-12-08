Sismo de magnitude 7,6 causa feridos e tsunami de 40 centímetros no norte do Japão

Um sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter, inicialmente avançado como de 7,2, atingiu hoje o norte do Japão, provocando vários feridos e um tsunami de 40 centímetros nas comunidades costeiras da região, informou a Agência Meteorológica Japonesa.

A agência informou que o sismo ocorreu a leste de Aomori, na ilha principal de Honshu, no Japão, e ao sul da ilha de Hokkaido e que o tsunami de 40 centímetros atingiu a cidade de Urakawa, em Hokkaido, e o porto de Mutsu Ogawara, em Aomori.

Várias pessoas ficaram feridas num hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori, informou a emissora pública NHK.

A primeira-ministra Sanae Takaichi, num breve comentário aos jornalistas, disse que o governo criou uma equipa de emergência para avaliar a extensão dos danos.

"Estamos a colocar a vida das pessoas em primeiro lugar e a fazer tudo o que podemos", disse.

As centrais nucleares da região estão a realizar verificações de segurança, informou a NHK.