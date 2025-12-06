Queda causa ferimentos em idosa

Uma mulher de 70 anos ficou ferida esta tarde após uma queda na Rua D. Carlos I, na zona do Almirante, no Funchal.

O alerta foi dado há instantes e mobilizou uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram os primeiros socorros no local. A vítima apresentava ferimentos na cabeça decorrentes da queda.

Depois de estabilizada pela equipa de emergência, a septuagenária foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento especializado.

As circunstâncias da queda não foram ainda apuradas.