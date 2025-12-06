 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Queda causa ferimentos em idosa

Uma mulher de 70 anos ficou ferida esta tarde após uma queda na Rua D. Carlos I, na zona do Almirante, no Funchal.

O alerta foi dado há instantes e mobilizou uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram os primeiros socorros no local. A vítima apresentava ferimentos na cabeça decorrentes da queda.

Depois de estabilizada pela equipa de emergência, a septuagenária foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento especializado.

As circunstâncias da queda não foram ainda apuradas.

