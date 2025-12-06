Dois sismos sentidos ao largo da Madeira

Dois sismos foram registados esta manhã de sábado pelos sismógrafos do IPMA, sendo o seu epicentro situado a Norte da Madeira.

O primeiro ocorreu às 9h43 a Nordeste do Porto Moniz, numa magnitude de 1.7 na escala de Richter e a 2 km de profundidade, mas muito mais afastado da conta da ilha.

O segundo ocorreu uma hora e 22 minutos depois, pelas 11h05, bem mais perto da costa madeirense, com uma magnitude muito similar (1.6) mas a uma profundidade muito maior, 8 km, e a Nordeste de São Vicente.

Nenhum dos dois terá sido sentido em terra.