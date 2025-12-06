Japão regista este ano máximo histórico de 230 ataques de ursos e 13 mortos

Os ataques de ursos no Japão provocaram 230 feridos e 13 mortos entre abril e novembro deste ano, o número mais elevado a constar dos registos, iniciados em 2006, segundo dados oficiais publicados ontem.

Face ao aumento do número de ataques de ursos verificados no país, o Governo japonês anunciou em novembro um pacote de medidas que inclui incentivos para obter a licença de caça e a construção de vedações elétricas.

As autoridades alteraram também algumas das regulamentações em vigor, permitindo que agentes da polícia utilizem espingardas para abater ursos. Além disso, destacaram elementos do Exército em algumas zonas, embora estes não estejam autorizados a disparar contra os animais e as suas funções se limitem a montar armadilhas e a prestar apoio.

Muitos especialistas concordam que o aumento destes incidentes está relacionado com a despovoação e o envelhecimento da população nas zonas rurais.

Em consequência destes fenómenos, acabam por existir no país vastas áreas de cultivo sem vigilância que acabam por atrair estes animais.

Segundo o Ministério do Ambiente japonês, também uma má colheita de bolotas pode ter influência no aumento do número de ataques.