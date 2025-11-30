Sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter sentido na ilha Terceira
Um sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).
Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 12:30 locais (13:30 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a este de Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo.
"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Serreta e Doze Ribeiras (concelho de Angra do Heroísmo)", é referido.
Às 00:21 locais (01:21) de hoje, o CIVISA registou outro evento com magnitude 1,8 (Richter) e epicentro a cerca de quatro quilómetros a lés-sudeste da Serreta, que foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli Modificada) nas Doze Ribeiras (Angra do Heroísmo).
Segundo o CIVISA, os eventos inserem-se "na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".
De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.
Já com uma intensidade II, considerada muito fraca, o sismo é "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas".