Sismo de magnitude 3.0 na área do Madeira Tore

Os sismógrafos do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) registaram no início da madrugada desta segunda-feira, 8 de Dezembro, um sismo de 3.0 na escala de Richter. O abalo pouco ou nada se sentiu nas ilhas do Porto Santo e Madeira.

De acordo com o IPMA, à 00h01 de hoje o sismo foi registado a 20 km de profundidade.

Dada a sua magnitude (entre 3.0 e 3.9) na escala de Richter, este abalo é classificado como um sismo "pequeno", descrito como "frequentemente sentido, mas raramente causa danos". Não há, contudo, relatos de que o mesmo tenha sido sentido.

A área designada como 'Madeira Tore' trata-se de um monte submarino que liga a ilha da Madeira ao monte submarino Tore (entre o continente e o arquipélago).