Marítimo repudia agressão a um seu jovem jogador

O Marítimo vai apresentar uma exposição à Associação de Futebol da Madeira, manifestando o seu desagrado e solicitando medidas contra um acto de violência ocorrido no jogo do CS Marítimo diante do Cruzado Canicense, a contar para o campeonato da I Divisão Regional. O lance ocorreu quando Pedro Henriques,de 32 anos, jogador do Canicense, agrediu de forma grosseira, com uma cabeçada, um jovem jogador do Marítimo, recebendo, por isso, ordem de expulsão.

Contudo, o lance merece a maior repulsa dos responsáveis verde-rubros dado que foi praticado por um ex-treinador das camadas jovens do Marítimo que, ainda na época passada, orientou o escalão sub-15 da colectividade maritimista, experiência que já tinha tido temporada de 2021/22, acumulando as funções técnicas com as de atleta no Cruzado Canicense, que representa desde a formação.