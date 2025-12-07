Agressão leva jovem ao hospital
Um jovem de 25 anos acabou por necessitar de cuidados médicos após ter sido atacado na madrugada deste domingo, nas imediações da rotunda do Infante, no Funchal. O incidente ocorreu pouco depois das 5 da manhã, quando transeuntes alertaram as autoridades ao encontrarem o jovem ferido.
De acordo com informações recolhidas, o rapaz foi atingido na cabeça com um objecto de madeira, sofrendo várias escoriações resultantes da agressão. Apesar de consciente, encontrava-se combalido e necessitou de apoio imediato.
A equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocou-se prontamente ao local, prestando os primeiros socorros e garantindo o encaminhamento da vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi observada por equipas médicas.
As autoridades estão a recolher elementos que permitam perceber o que esteve na origem do episódio e quem estará envolvido na agressão.
