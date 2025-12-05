Jovens de Santana tornam ideias em projectos com impacto local

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, recebeu hoje, no Salão Nobre, a Associação Juvenil Viver Santana para a assinatura de dois contratos-programa, no valor de 10 mil euros cada, no âmbito do 1.º Orçamento Participativo Jovem de Santana. A iniciativa pretende dar voz aos jovens do concelho e permitir que as suas propostas tenham impacto directo na comunidade, promovendo o desenvolvimento social, cultural, ambiental e educativo.

A primeira proposta vencedora, 'Roteiro Geoturístico na Cidade de Santana', consiste na criação de um percurso pedestre pelo centro da vila, resultante de um trabalho de investigação multidisciplinar. O roteiro terá paragens em pontos de interesse natural, histórico e cultural, valorizando a toponímia, o património e as tradições da freguesia.

A segunda proposta, 'Resíduos de Bananeira e Economia Circular', visa incentivar práticas ecológicas sustentáveis, inspiradas pela Reserva da Biosfera de Santana. O projecto pretende sensibilizar crianças e jovens, a nível regional e nacional, para desafios ambientais como as alterações climáticas, os microplásticos e o uso excessivo de fertilizantes, demonstrando o papel das práticas regenerativas na construção de um futuro mais resiliente e equilibrado. Os trabalhos finais deverão ser entregues em Outubro de 2026.

Dinarte Fernandes destacou a importância da participação dos jovens neste primeiro orçamento participativo, sublinhando que o envolvimento demonstra responsabilidade, espírito crítico e vontade de contribuir para o desenvolvimento do concelho. Reafirmou ainda o compromisso da autarquia em apoiar iniciativas que promovam a participação cívica, estimulem a inovação e reforcem o sentimento de pertença à comunidade.