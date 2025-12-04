Sindicato dos Jornalistas cria canal para denunciar ameaças e agressões

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) criou um canal para denunciar ameaças e agressões aos profissionais e irá apresentar a iniciativa na próxima terça-feira, adiantou.

Numa nota, o SJ disse que "criou um canal para denunciar ameaças e agressões a jornalistas que será apresentado num 'webinar' sobre estratégias de combate à violência online contra jornalistas, agendado para terça-feira".

O SJ apontou que as "ameaças, insultos e acusações falsas aos jornalistas não atingem apenas os outros", adiantando que "a jornalista do Diário de Notícias Amanda Lima e o jornalista László M. Lengyel, presidente do Sindicato Húngaro de Jornalistas (HPU), vão relatar os seus casos particulares, e como combateram o ódio de que foram alvo, no caso português, até à barra dos tribunais".

Segundo o SJ, "o evento serve para conhecer estratégias de resistência e denúncia de situações que chegam a ser crime, que passam a poder ser registadas num formulário dedicado, disponibilizado pelo SJ online", realçando que os abusos online contra jornalistas são "um fenómeno global".