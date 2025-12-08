Percursos pedestres classificados encerrados amanhã

Por motivos de segurança, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira estarão encerrados esta terça-feira, 9 de Dezembro, face os avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esclarece, ainda, em nota enviada que a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro permanecerá igualmente encerrada durante o mesmo período.

"O IFCN apela a toda a população e visitantes para que sigam rigorosamente as orientações das autoridades de Proteção Civil e evitem quaisquer comportamentos de risco", lê-se ainda.

Solicita também que eventuais ocorrências detectadas nos percursos — como quedas de pedras, ramos, árvores ou outras anomalias — sejam comunicadas ao IFCN.

"O Instituto agradece a compreensão de todos e continuará a acompanhar a situação, divulgando atualizações sempre que necessário", remata.