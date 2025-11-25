Simulacro de incêndio no IEM amanhã

Nesta quarta-feira, 26 de Novembro, pelas 10h30, vai decorrer um simulacro de incêndio nas instalações do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), na Rua da Boa Viagem, junto ao Mercado dos Lavradores, no Funchal.

O exercício, segundo um comunicado de imprensa enviado pela IEM, pretende revisar as medidas de autoprotecção e tem como principal objectivo testar a capacidade de resposta, os procedimentos de evacuação e a articulação entre serviços em cenário de emergência, garantindo maior segurança para todos.

O simulacro contará com a colaboração das corporações de bombeiros, do Serviço Regional de Proteção Civil, do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal e de outras entidades de segurança e socorro.

"Durante o exercício, poderão ser visíveis fumo simulado, viaturas de emergência e movimentos de evacuação. Sublinha-se que se trata de uma situação controlada, sem qualquer risco para a população, destinando-se exclusivamente a treinar procedimentos", lê-se.

"O Instituto de Emprego da Madeira reforça, assim, o seu compromisso com a segurança de colaboradores, utentes e comunidade envolvente, promovendo regularmente ações de treino e sensibilização que permitem melhorar a preparação e a resposta em caso de necessidade. A compreensão de todos é, desde já, agradecida", termina a nota enviada.