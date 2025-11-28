Trânsito encerrado entre o Nó da Cancela e o Nó do Pinheiro Grande

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informa que o trânsito rodoviário entre o Nó da Cancela-15 e o Nó do Pinheiro Grande-14, no sentido Machico-Ribeira Brava, vai estar encerrado.

A circulação rodoviária vai estar encerrada esta sexta-feira, entre as 21 e as 6 horas deste sábado, e ainda na próxima terça-feira, 2 de Dezembro, entre as 21 horas e as 00h00 de quarta-feira, 3 de Dezembro.

"Este encerramento temporário deve-se aos trabalhos de alargamento do tabuleiro da Ponte da Quinta, integrados na empreitada de reformulação do Nó da Cancela", explica o executivo, deixando também um apelo à compreensão da população pelos eventuais constrangimentos causados por estes trabalhos e ao cumprimento da sinalização instalada no local.