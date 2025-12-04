Associação Sem Limites marca presença no Circo Mundial já amanhã

A Associação Sem Limites anunciou, em comunicado, a parceria com o Circo Mundial para a apresentação do espetáculo 'A Magia do Natal', que será realizado na Região entre 5 de Dezembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026, em várias datas e horários.

Estão, também, previstas sessões em colaboração com instituições locais.

A antestreia decorre amanhã, 5 de dezembro, às 15 horas, com a presença da Associação Sem Limites.

A iniciativa integra uma vertente solidária, parte do valor de cada bilhete será destinada à Associação, contribuindo para os seus projectos de apoio e inclusão social.

O público é convidado a participar e a associar-se à acção, que combina programação de época com apoio às actividades da instituição.

Informações e reservas

Email: [email protected]

Telefone: 291 774 219

Entrada: 8€