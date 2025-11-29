Descontos ditam derrota do Nacional diante do Benfica

O Nacional esteve à beira de quebrar o jejum de 15 anos sem vencer em casa ao Benfica em jogo da principal ligar portuguesa do futebol português, mas acabou por somar novo desaire em casa na presente temporada.

Em jogo a contar para a 12.ª jornada da I Liga, os alvinegros estiveram em vantagem a partir do minuto 60 com um golo do avançado Chuchu Ramirez, mas Prestianni aos 88 minutos e Pavlidis, aos 90+4, deram a vitória ao Benfica por 2-1.