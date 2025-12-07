Pai Natal chegou esta tarde à Ponta do Sol e teve direito a escolta policial

Centenas de crianças e familiares acompanharam, esta tarde, a chegada do Pai Natal à vila da Ponta do Sol. Este ano, a Polícia de Segurança Pública (PSP) fez escolta ao visitante, numa parceria que pretende reforçar a mensagem de segurança e valorizar o papel dos agentes policiais junto da comunidade, conforme refere uma nota da Câmara Municipal, que organizou o evento.

O espectáculo infantil dinamizado por Vanusca e Amigas da Pequenada encheu o largo junto ao tribunal de cor, música e animação, criando o ambiente para receber o Pai Natal. O momento mais alto da celebração deu-se com a entrada do velho das barbas brancas, sob a referida escolta policial, o que despertou o entusiasmo de todos.

Foto Câmara Municipal da Ponta do Sol

O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, explicou que o evento representa “uma enorme satisfação” para a população e destacou a alegria das crianças e famílias do concelho, no que é um dos principais e mais especiais momentos da programação de Natal.

Foto Câmara Municipal da Ponta do Sol

Após o espectáculo, o Pai Natal recebeu as cartas das crianças, ofereceu uma lembrança e tirou fotografias com os visitantes, garantindo que cada criança levasse consigo uma memória deste dia.

A iniciativa está integradano programa oficial da Vila Natal da Ponta do Sol, que teve início a 5 de Dezembro e se prolonga até ao Cantar dos Reis, reunindo diversas actividades culturais e momentos de animação para toda a população.