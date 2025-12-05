Nomad Island Fest realiza-se na Ponta do Sol entre 4 e 10 de Dezembro

A Ponta do Sol acolhe, entre 4 e 10 de Dezembro, a Nomad Island Fest, evento internacional que reúne mais de 150 participantes de 45 países e que integra palestras, workshops, ações de networking e actividades culturais.

A iniciativa é organizada pela Nomad Escape, com o apoio da Startup Madeira e da Associação de Promoção da Madeira.

Na sessão de abertura, realizada, ontem, no Centro Cultural John dos Passos, Michelle Maree, fundadora e CEO da The Nomad Escape, destacou o papel da Madeira como destino de referência para inovação, empreendedorismo e trabalho remoto.

Ao longo da semana, o programa inclui intervenções de diversos oradores e mentores internacionais, entre os quais Ken Honda, Gaurav Gupta, Dariush Soudi, Don Mosbeh, Julia Titova e Jonathan Foltz.

Um dos momentos centrais desta edição será o encontro 'Meet the Locals – Get Together', no domingo, entre as 17h00 e as 20h30, na Ponta do Sol.

A sessão contará com a presença do Governo Regional, representado por Andreia Collard, directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, assim como das equipas da Startup Madeira e da Associação de Promoção da Madeira.

Cerca de 20 empreendedores regionais irão juntar-se aos participantes internacionais para promover contactos diretos entre a comunidade local e a rede global de nómadas digitais.

De acordo com o comunicado, o encontro pretende estimular oportunidades de colaboração, dar visibilidade a projectos regionais e facilitar ligações com empreendedores e investidores de vários países.

Segundo a organização, o objectivo passa por criar um espaço de partilha e aproximação num contexto marcado pela diversidade cultural e pelo dinamismo da economia digital.