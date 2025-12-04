Alunos do 1.º ano da escola da Ponta do Sol exploram a Laurissilva no atelier 'Contigo Floresta'

No passado dia 4 de Dezembro, os alunos do 1.º ano da EB1/PE/C da Ponta do Sol participaram no atelier 'Contigo Floresta', uma iniciativa promovida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) que teve como principal objectivo sensibilizar os mais jovens para a importância da Floresta Laurissilva, património natural único da ilha da Madeira.

Segundo nota enviada, durante a sessão, os estudantes envolveram-se em diversas actividades de carácter lúdico e interactivo, explorando as características deste ecossistema através de uma “caixa surpresa” que continha elementos representativos da fauna, da flora e dos recursos naturais característicos da Laurissilva.

A actividade "despertou curiosidade e entusiasmo de todos os participantes, reforçando a necessidade de proteger este património natural único da Madeira."

A manhã culminou com uma experiência prática, na qual as crianças tiveram a oportunidade de plantar uma espécie endémica da Madeira, a “estreleira”.

Lê-se, ainda, que "foi uma sessão marcada pela descoberta, pelo contacto com a natureza e pela promoção da consciência ambiental entre os mais novos".