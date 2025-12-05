Ponta do Sol ilumina-se para receber o Natal

A Ponta do Sol voltou a brilhar com a magia da quadra festiva. As luzes de Natal acenderam-se esta sexta-feira, 5 de Dezembro, dando início oficial à edição 2025 da ‘Vila Natal’.

São cerca de 300 mil luzes que transformam a vila num autêntico presépio vivo, convidando tanto residentes como visitantes a mergulhar no espírito natalício. O momento inaugural contou com a actuação dos Seca Pipas, que trouxeram música tradicional e popular, enriquecendo a atmosfera de celebração.

Pelas ruas, a decoração temática, os expositores e os elementos artesanais inspirados na história e nas tradições locais dão vida a uma explosão de cores que ilumina as noites desta quadra. Os diversos presépios tradicionais, cuidadosamente distribuídos por toda a vila, continuam a ser uma das grandes apostas do Município, reforçando a ligação às raízes culturais da Região.

CMPS

O programa das festividades promete um mês repleto de animação, com concertos não só nas Vilas, mas também em todas as freguesias. O calendário inclui ainda atuações nas seis igrejas do concelho, num convite a viver o Natal de forma próxima, comunitária e envolvente.

O Mercadinho Especial de Natal regressa também com artesanato, iguarias típicas e as tradicionais barraquinhas de comes e bebes. A animação de rua, com artistas e estátuas vivas, irá surpreender em vários pontos do concelho.

Um dos momentos mais aguardados, a chegada do Pai Natal, está marcado para domingo, 7 de Dezembro, às 16h00, prometendo encantar os mais novos e envolver toda a família num ambiente festivo.

CMPS

O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, deixou um convite especial a todos os madeirenses e visitantes: “A Vila Natal da Ponta do Sol é feita com enorme carinho e dedicação. Queremos que cada pessoa que aqui passe sinta a magia desta época e leve consigo a alegria que procurámos imprimir em cada detalhe.”

CMPS

Rui Marques reforçou ainda que todo o programa foi pensado para valorizar a tradição e, ao mesmo tempo, oferecer novas experiências: “Preparamos um percurso cheio de luz, música, tradição e emoções, para que todos possam celebrar connosco. Convido-vos a visitar a Vila Natal, a percorrer as nossas ruas iluminadas e a fazer parte desta Festa.”

A ‘Vila Natal’, agora de portas abertas, pode ser visitada até 5 de Janeiro. Todas as novidades podem ser acompanhadas através do site oficial.