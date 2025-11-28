'Vila Natal' regressa na próxima sexta-feira à Ponta do Sol

A 'Vila Natal', um dos eventos mais emblemáticos do concelho da Ponta do Sol, regressa de 5 de Dezembro a 5 de Janeiro, prometendo um mês repleto de música, cultura e tradições que marcam esta quadra festiva.

Ao longo das ruas, os enfeites da época e os vários presépios revelam um pouco da história e das tradições da Ponta do Sol e, na verdade, de toda a Região. Tradição tão madeirense que o Município da Ponta do Sol tem preservado e promovido ao longo dos últimos anos.

A abertura oficial da 'Vila Natal' está marcada para a próxima sexta-feira, 5 de Dezembro, com o acender das luzes de Natal às 19 horas. Segue-se, às 19h30, uma actuação dos Seca Pipas, grupo de animação popular que dará início às festividades.

Um dos momentos mais aguardados acontece no domingo, 7 de Dezembro, com a chegada do Pai Natal à Vila da Ponta do Sol, uma ocasião especial que promete encantar os mais novos e também os adultos. Durante a sua visita à Ponta do Sol desfrute dos sabores típicos da época nas tradicionais barraquinhas de comes e bebes e aproveite para comprar os seus presentes no Mercadinho de Natal.

Para acompanhar as actualizações e consultar o programa completo, está disponível o site oficial do 'Vila Natal 2025'. O Município da Ponta do Sol convida todos a visitar o evento e a descobrir as várias iniciativas preparadas para esta edição.