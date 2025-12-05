Pai Natal chega à Ponta do Sol este domingo

A vila da Ponta do Sol recebe este domingo, 7 de Dezembro, a chegada do Pai Natal, numa iniciativa dirigida a todas as famílias do concelho.

O evento terá lugar no Largo do Tribunal, onde será apresentado um espectáculo infantil a cargo de Vanusca e Amigas da Pequenada, com música e animação para os mais pequenos.

No final da apresentação, as crianças poderão tirar fotografias com o Pai Natal e receber uma prenda.

Segundo a nota, esta actividade faz parte do programa oficial do 'Vila Natal', que ao longo das próximas semanas incluirá várias iniciativas temáticas no concelho.