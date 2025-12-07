José Manuel Rodrigues foi distinguido pelo trabalho como presidente da Assembleia

O Secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, foi agraciado, no sábado, com a Medalha de Mérito da Real Confraria de São Teotónio, um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido durante o período em que exerceu funções como presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, cargo que desempenhou entre 15 de Outubro de 2019 e 10 de Abril de 2025.

A distinção, outorgada pela Confraria, numa celebração eucarística presidida pelo padre Carlos Almada, na Igreja do Colégio, no Funchal, pretendeu "sublinhar o contributo de José Manuel Rodrigues para a valorização do parlamento regional, o reforço da sua centralidade na vida democrática madeirense e a promoção de uma cultura de diálogo, proximidade e dignificação das instituições autonómicas, durante um período marcado por exigentes desafios políticos, sociais e económicos para a Região", refere uma nota da Secretaria remetida esta tarde às redações.

Ao receber a medalha de mérito, o agora secretário regional da Economia manifestou o seu agradecimento pela distinção, salientando o seu significado simbólico, por estar associada a São Teotónio, primeiro santo português e "figura maior da espiritualidade nacional", destacando ainda o papel das confrarias enquanto "guardiãs da memória histórica, dos valores humanistas e da identidade cultural portuguesa".

A mesma nota recorda que a Confraria de São Teotónio tem como missão a preservação e a promoção da devoção ao santo de Santa Cruz de Coimbra, desenvolvendo, em paralelo, uma relevante acção de natureza social, cultural e identitária junto da comunidade.