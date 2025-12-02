Eduardo Jesus distinguido pela APAVT com o prémio de Ouro

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, foi distinguido pela APAVT com o prémio de Ouro, no âmbito do 50.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que começa hoje em Macau.

O governante foi apanhado de surpresa ao ser chamado ao palco para receber a Medalha de Ouro da APAVT. Eduardo Jesus, que integra hoje o painel de oradores da conferência, agradeceu a distinção e reforçou que a APAVT e o turismo da Madeira continuarão a avançar em conjunto, lado a lado.

Se hoje somos um destino que todos vós conheceis bem, deve-se muito ao trabalho feito pela APAVT. A Madeira é a APAVT e a APAVT é Madeira". Eduardo Jesus

O 50.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo começa hoje em Macau, com mais de mil profissionais. Um número recorde para debater o sector do turismo.

O evento prolonga-se até 4 de Dezembro, quinta-feira, sob o tema '75 anos a olhar o futuro'.