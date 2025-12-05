Enfermeira madeirense distinguida na área da Docência e Formação pela Ordem dos Enfermeiros

A enfermeira madeirense Clementina Morna foi distinguida na área da Docência e Formação pela Ordem dos Enfermeiros, no âmbito dos Prémios Valor e Excelência, durante a cerimónia integrada na IV Convenção Internacional dos Enfermeiros e no II Encontro de Enfermeiros Gestores, que decorre em Fátima até amanhã, dia 6 de Dezembro.

Formada em 1981 pela Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, Clementina Morna iniciou a sua actividade profissional no Centro de Saúde da Calheta, no Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira. Um ano depois, iniciou funções no Serviço de Medicina IV-B do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde ficou até 1983, ano em que regressou à Madeira para integrar o corpo docente da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny.

Na instituição de ensino da Região, a enfermeira madeirense leccionou no curso de licenciatura em enfermagem e integrou o Conselho Pedagógico até ao ano 2000, ano em que transitou para a Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, onde permanece até aos dias de hoje como professora adjunta.

A Ordem dos Enfermeiros destaca que o percurso profissional de Clementina Morna, com mais de quatro décadas, "representa um contributo ímpar para a formação de enfermeiros na Região Autónoma da Madeira".

Os Prémios Valor e Excelência distinguem anualmente profissionais e instituições que se destacam nas áreas da valorização da enfermagem, inovação, qualidade dos cuidados, ética, investigação, docência e liderança em saúde. Na edição deste ano, os prémios foram anunciados por Herman José e entregues pelo Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira.