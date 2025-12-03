500 maiores empresas da Madeira distinguidas hoje

É hoje que se realiza a 36.ª edição das '500 Maiores Empresas', iniciativa do DIÁRIO, em parceria com a Previsão, ECAM e PKF-Madconta.

A cerimónia de consagração dos vencedores começa pelas 17h30 no restaurante Terreiro, seguindo-se jantar pelas 19h30, no Grand Ballroom do Savoy Palace, durante o qual o ministro Castro Almeida, convidado desta edição, irá proferir a conferência da edição deste ano sobre a coesão territorial.

O evento distingue o tecido empresarial regional e afirma-se como um fórum de excelência onde se cruzam perspectivas políticas, económicas, e empresariais, reforçando o papel da Madeira no debate nacional sobre os desafios e o futuro da economia portuguesa.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h00 às 16h15 - Seminário 'Construir a Equid@de com o Digital', NO Museu de Electricidade – Casa da Luz.

- 9h00 às 20h00 - Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais promove accção de Sensibilização sobre Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no Plaza Madeira, no Fórum Madeira e no Madeira Shopping

- 9h30 - 50º Congresso APAVT, com Eduardo Jesus a ser orador na sessão 2: 'Uma obra por fazer, um problema por resolver, uma política por estruturar'



- 10h00 às 14h30 - Bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) Sofia Ramalho, acompanhada por membros da Direcção Nacional e da Direção da Delegação Regional da Madeira visita a Região

10h00 - Reunião com Paula Margarido.

12h00 - Recebida p/ Miguel Albuquerque.

14h30 - Assinatura de Protocolo de colaboração institucional c/ Elsa Fernandes.

Segue-se uma reunião com entre a Direcção Nacional e a Delegação Regional da Madeira da OPP.

- 10h30 -Apresentação oficial do Unilift Torneio Internacional da Madeira 2025 - Squash, no Sentido Hotel Galosol

- 14h15 às 16h30 - Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 14h30 - Reunião da 3ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 - Conferência 'Zeca da Silva e Hélder Martins', no Museu Quinta das Cruzes

- 15h00 às 17h00 - Sessão comemorativa do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA, subordinado ao tema ‘40 anos de VIH/SIDA: reflectir sobre o presente, perspetivar o futuro’, na Assembleia Municipal do Funchal

- 16h00 - Conferência 'Caminhos Globais: Histórias Portuguesas na Era da Globalização', proferida por Marta Henriques Pereira, na Universidade da Madeira (Campus da Penteada)

- 16h00 - Miguel Albuquerque, visita o Centro de Dia e de Noite 'Garouta do Calhau', no Beco do Paiol - Funchal

- 17h00 - Exposição Comemorativa dos 10 anos do Castanheiro Boutique Hotel ( assinala o seu 10.º aniversário ), no Castanheiro Boutique Hotel

- 17h30 às 19h00 - 36.ª Edição 500 Maiores Empresas da Madeira, com a presença de José Manuel Rodrigues

17h30 - Entrega de Prémios, no Restaurante Terreiro

19h30 - Jantar de Gala, com a intervenção de Castro Almeida (Ministro da Economia), no Savoy Palace - Grand Ballroom

- 18h30 - 'Magia do Natal no Mercado', com a presença de Jorge Carvalho e do executivo da CMF, na Praça do Peixe - Mercado dos Lavradores

- 21h00 - Criação artística Ballet Júnior da Madeira, no Savoy Palace

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e Dia Nacional da Morna em Cabo Verde

- Este é o tricentésimo trigésimo oitavo dia do ano. Faltam 28 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1868 - Em Portugal, é criada, por decreto, a Junta Consultiva de Saúde Pública.

1947 - Estreia-se a peça "Um Elétrico Chamado Desejo", de Tennessee Williams, na Broadway, Nova Iorque.

1956 - Começa novo período de emissões experimentais da RTP, a partir dos Estúdios do Lumiar, em Lisboa.

1958 - A Indonésia nacionaliza as empresas holandesas no país.

1961 - Os Estados Unidos colocam tropas ao longo da fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental. A Alemanha de Leste reforça o muro de Berlim.

1963 - A Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU) solicita ao Conselho de Segurança a adoção de medidas que imponham as resoluções de condenação da política colonialista de Oliveira Salazar nos territórios sob administração portuguesa.

- É estabelecido o Fundo Especial dos Transportes Terrestres para as obras na ponte sobre o Tejo que permitam assegurar uma futura ligação ferroviária.

1967 - A equipa do cirurgião sul-africano Christian Barnard efetua o primeiro transplante de um coração humano. O paciente sobrevive 18 dias.

1972 - Portugal renova o acordo da Base das Lajes, nos Açores, com os Estados Unidos da América.

1984 - Uma fuga na fábrica de pesticidas da Union Carbide em Bhopal, Índia, causa mais de 4.000 mortos. Em 2000, análises acusavam a presença de pesticidas nas nascentes de água. O número de pessoas afetadas ultrapassava as 200 mil.

1985 - Corazon Aquino, viúva do líder da oposição Benigno Aquino, anuncia a candidatura à Presidência das Filipinas.

1990 - 30 mil agricultores europeus cercam o edifício da CEE, em Bruxelas, no primeiro dia das negociações Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT).

1991 - Começa a construção da fábrica Ford/Volkswagen, em Palmela, Setúbal, investimento superior a 450 milhões de contos (cerca de 2,250 mil milhões de euros).

- A Comunidade Económica Europeia (CEE) suspende a cooperação económica com a Indonésia, na primeira medida para o embargo europeu àquele país, solicitado por Portugal.

1992 - O serviço de imunologia do Hospital de Santo António do Porto recebe o prémio Biotest pela definição do método que permite prever a progressão do vírus da sida.

- Funcionários públicos portugueses manifestam-se em Lisboa contra a lei dos disponíveis.

- É enviada a primeira mensagem de SMS, no Reino Unido. A Ericsson deu um contributo fundamental para este padrão.

1995 - O poeta Luís Filipe Castro Mendes recebe o prémio D. Dinis da Fundação Casa de Mateus.

- Morre, aos 73 anos, o fadista Manuel de Almeida.

1996 - Termina em Lisboa a V cimeira da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), com a adoção dos princípios para a revisão do tratado de limitação de armas convencionais na Europa.

- O primeiro-ministro francês, Alain Juppé, anuncia a activação do plano antiterrorista 'Vigipirate', após o atentado na estação parisiense de Port Royal do metro regional (RER), o atentado foi causado por um engenho explosivo de grande potência.

1997 - A Academia Militar forma a primeira mulher, uma oficial de 24 anos.

1998 - A Arte Rupestre do Vale do Côa é classificada Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO

2003 - O Governo português aprova o novo Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, com o objectivo de agilizar os processos de falência, aumentar a possibilidade de recuperar empresas e privilegiar o pagamento aos trabalhadores.

- A sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia (ESA), envia uma fotografia do planeta Marte, a partir da qual se percebe terem existido oceanos no planeta.

- Morre, com 55 anos, Raul Junqueiro, presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações - APDC, ex-dirigente socialista e secretário de Estado das Comunicações em 1983-1985.

2005 - A atriz e manequim portuguesa Ana Cristina Oliveira vence o prémio de Melhor Atriz no Festival de Bedford, França, pelo filme "Odete", de João Pedro Rodrigues.

2006 - Hugo Chavéz é reeleito Presidente da Venezuela.

2007 - Os venezuelanos recusam a proposta de reforma constitucional, promovida pelo Presidente Hugo Chávez e aprovada pela Assembleia Nacional, para aplicar o projeto de um regime de socialismo do século XXI no país.

- Portugal conquista em Banguecoque as primeiras quatro medalhas de ouro em campeonatos do Mundo de Muay-thai, com Fernando Machado (-54 kg Classe B) a arrecadar o primeiro galardão dourado em seniores. Os juniores Diogo Calado (-75), Vera Fernandes (-51) e Catarina Valério (-57) também subiram ao primeiro lugar do pódio.

2008 - O futebolista português Cristiano Ronaldo vence a edição do ano da Bola de Ouro.

2009 - Morre, com 70 anos, João Marques de Almeida, jornalista, co-fundador do Correio da Manhã.

2012 - O Ministério da Economia espanhol informa que Espanha solicitou formalmente um apoio da Europa de 36.968 milhões de euros para as entidades bancárias nacionalizadas.

- Morre, aos 73 anos, Samate Mulungu, pintor moçambicano e um dos mais consagrados do país nas artes plásticas.

2013 -- Morre, com 84 anos, Ahmed Fouad Negm, poeta egípcio conhecido pela sua poesia revolucionária e pelas críticas duras aos líderes políticos.

2014 -- Em Hong Kong, os três líderes do Occupy Central saem em liberdade uma hora depois de terem entrado voluntariamente na esquadra da polícia para assumirem as consequências pelos protestos pró-democracia. Um deles diz que o movimento Occupy Central vai assumir uma nova abordagem para promover a causa do sufrágio universal, através de ações educativas.

2015 - PS, BE, PCP e PEV chumbam na Assembleia da República a moção de rejeição ao Programa do XXI Governo Constitucional apresentada pelo PSD e o CDS-PP.

- O Reino Unido faz o primeiro ataque aéreo contra o grupo extremista Estado Islâmico na Síria, horas depois de uma votação parlamentar ter aprovado este tipo de operação.

- Morre, aos 72 anos, Manuel Pinto Machado, militar, dirigente do CDS-PP.

2017 -- Morre, aos 85 anos, Ivan Chermayeff, designer gráfico e criador de alguns dos mais conhecidos logótipos a nível mundial, e de um painel de azulejos no Oceanário de Lisboa.

2018 - O futebolista croata Luka Modric vence a Bola de Ouro de 2018, sucedendo ao português Cristiano Ronaldo, que tinha vencido as duas últimas edições.

- Morre, aos 87 anos, Josep Lluís Núñez, antigo presidente do FC Barcelona.

2019 -- O juiz Rui Rangel é demitido da magistratura pelo Conselho Superior da Magistratura, devido ao seu envolvimento no processo criminal Operação Lex.

- A juíza Fátima Galante, arguida no processo Operação Lex juntamente com o ex-marido e juiz Rui Rangel, é sancionada com aposentação compulsiva pelo Conselho Superior da Magistratura.

- Morre, aos 74 anos, Carlos Amaral Dias, psicanalista e professor, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo.

2021 - Eduardo Cabrita pede a demissão do cargo de ministro de Administração Interna, depois de o Ministério Público ter acusado o seu motorista de homicídio por negligência pelo atropelamento mortal de um trabalhador da autoestrada A6, em junho deste ano.

- Morre, com 89 anos, Horst Eckel, antigo futebolista internacional alemão, último sobrevivente da final do Mundial de 1954, conhecida como 'o milagre de Berna', em que a Alemanha venceu a Hungria.

2024 - O internacional Nani, campeão da Europa por Portugal no Euro2016, anuncia, aos 38 anos, o final da carreira de futebolista profissional.

- Morre, aos 78 anos, Victor S. Gonçalves, arqueólogo e professor universitário.

