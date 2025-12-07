Melhor Destino de Cruzeiros da Europa recebe dois visitantes este domingo

No fim-de-semana em que a Madeira voltou a ser premiada com o galardão do Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2025, atribuído este sábado pelos World Cruise Awards, o Porto do Funchal está a receber dois navios que cruzeiro.

Madeira eleita Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2025 Prémio “pertence a todos os madeirenses”, DIZ responsável pela tutela da Administração dos Portos da Região

Despois de na véspera ter chegado de Southampton, Reino Unido, o 'Balmoral', este domingo foi a vez de entrar o 'Hebridean Sky'.

O navio, um quebra-gelo vocacionado para expedições nas zonas polares, chega à Madeira com 167 pessoas a bordo (95 passageiros e 72 tripulantes), revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Numa escala agenciada pela Wilhelmsen, o 'Sky' vai passar a noite no Cais 6 do Porto do Funchal, prosseguindo viagem às 19 horas de segunda-feira em direcção ao porto de Safi, em Marrocos.

Já o 'Balmoral' (agenciado pela JFM Shipping), com 851 passageiros e 667 tripulantes, que chegou sábado pelas 13 horas, fica na Madeira até 14h30, altura em que parte para Santa Cruz de Tenerife (Canárias).

Amanhã, o Funchal recebe mais três navios: 'AIDAcosma', 'Azura' e 'Mein Schiff Relax'. Trazem cerca de 16.600 pessoas a bordo, avança ainda a APRAM.